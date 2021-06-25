Акинфеев рассказал, почему отклонил предложение Черчесова вернуться в сборную

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему не захотел возвращаться в сборную России.

«Станислав Саламович звонил, спрашивал, готов ли я вернуться в сборную. Я сказал честно, что у меня в приоритете семья, больше времени хочу находиться с ней. Можно сказать, что ранее я был одинок: у меня всё время были сборы, тренировки, турниры, стресс, нагрузки, нелепые голы, красивые сейвы и всё остальное. Причина, по которой меня нет в сборной, — мои дети. Хотя они ни в чём не виноваты.



Настаивал, уговаривал ли Черчесов? А как тут можно настаивать? Если я хочу, например, во Францию поехать отдыхать, а мне говорят, езжай в Тамбов или другой город, не обижай никого. Мы хорошо пообщались, друг друга поняли, на этом разговор был окончен», — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».