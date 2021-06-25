Слуцкий: зарплата Черчесова? Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, но её им создали

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, заслуживает ли наставник сборной России Станислав Черчесов своей зарплаты.

«Зарплата Черчесова? Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, однако её им создали. Уберите лимит на легионеров — и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных. Мы сами выдумываем правила, играем по ним, а потом разочаровываемся. Не вижу в этом смысла», — цитирует Слуцкого «Бизнес Online».

Станислав Черчесов входит в пятёрку самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Европы. Черчесов, тренирующий сборную России с августа 2016 года, получает в год € 2,5 млн. Больше Черчесова на Евро получают только Гарет Саутгейт (€ 3 млн), Франк де Бур (€ 3 млн), Дидье Дешам (€ 4,39 млн) и Йоахим Лёв (€ 4,75 млн).