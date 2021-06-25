Слуцкий: у меня был игрок, который неделю лежал на кушетке, но на поле делал результат

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил разницу между звёздным игроком и футболистом с лидерскими качествами.

«Лидер и звезда — две большие разницы. Человек может быть лидером, вести за собой команду, показывать пример и быть главным в раздевалке, но на поле быть не самым ярким игроком. Звезда, наоборот, часто бывает аутична, требует специального внимания, обращения. Эту звезду нужно постоянно протирать, чтобы она блестела. У меня был футболист, который вообще не тренировался. Он неделю лежал на кушетке, но потом выходил на поле и делал результат.

Часто бывает такое, что ты пытаешься наделить звезду лидерскими полномочиями, а она шарахается от этого. Обратная ситуация такая же, когда лидера пытаешься наделить качествами звезды. Это может быть очень болезненно. У человека может быть хороший характер, он может показать морально-волевые качества, но не справиться со своими полномочиями ввиду уровня своего мастерства», — цитирует Слуцкого «Бизнес Online».