Слуцкий: у меня был игрок, который неделю лежал на кушетке, но на поле делал результат

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил разницу между звёздным игроком и футболистом с лидерскими качествами.
«Лидер и звезда — две большие разницы. Человек может быть лидером, вести за собой команду, показывать пример и быть главным в раздевалке, но на поле быть не самым ярким игроком. Звезда, наоборот, часто бывает аутична, требует специального внимания, обращения. Эту звезду нужно постоянно протирать, чтобы она блестела. У меня был футболист, который вообще не тренировался. Он неделю лежал на кушетке, но потом выходил на поле и делал результат.
Часто бывает такое, что ты пытаешься наделить звезду лидерскими полномочиями, а она шарахается от этого. Обратная ситуация такая же, когда лидера пытаешься наделить качествами звезды. Это может быть очень болезненно. У человека может быть хороший характер, он может показать морально-волевые качества, но не справиться со своими полномочиями ввиду уровня своего мастерства», — цитирует Слуцкого «Бизнес Online».
- 25 июня 2021
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