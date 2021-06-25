«Спартак» выразил поддержку родным и близким певицы МакSим

Московский «Спартак» выпустил заявление в поддержку певицы МакSим, которая оказалась в больнице с пневмонией.

«Выражаем поддержку родным, близким и всем поклонникам певицы МакSим. Верим в лучшее и надеемся, что состояние Марины Абросимовой в скором времени стабилизируется. Мы с вами!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее певица МакSим оказалась в больнице с пневмонией и 40% поражением лёгких, а позже была введена в искусственную кому. Её тесты на коронавирус показывали отрицательный результат, несмотря на все симптомы, сопутствующие заболеванию.



Напомним, песня МакSим «Знаешь ли ты» пользуется популярностью у болельщиков красно-белых, поющих её на домашних матчах клуба. После новости о госпитализации певицы сборная России в «Твиттере» опубликовала видео, на котором болельщики в Москве поют её песню.