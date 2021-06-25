«Балтика» обыграла «Ротор», «Акрон» разгромил молдавский «Флорешты»
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В товарищеском матче на сборах тольяттинский «Акрон» разгромил молдавский «Флорешты». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу российской команды.
В другом товарищеском матче калининградская «Балтика» сыграла с волгоградским «Ротором». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу калининградцев. В составе «Ротора» отличился нападающий Камиль Муллин, за «Балтику» забивали полузащитники Ян Казаев и Даниил Клёнкин, а также игрок на просмотре.
Новый сезон Футбольной национальной лиги, где выступают «Балтика», «Ротор» и «Акрон», стартует 10 июля. «Акрон» сыграет со СКА-Хабаровском, «Ротор» — с «Текстильщиком», а «Балтика» встретится с «Факелом». Победителем предыдущего розыгрыша ФНЛ стали самарские «Крылья Советов».
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