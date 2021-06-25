Бэйл — о матче с Данией: статус аутсайдера? Мы никогда не были фаворитами

Нападающий и капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от матча с Данией в 1/8 финала Евро.

«Снова — настоящий вызов. Мы знаем, что у сборной Дании отличная, хорошо организованная команда. К стартовому свистку мы будем готовы ещё раз выдать свою лучшую игру. Потому нам и хочется заниматься футболом, чтобы проверять себя в деле и играть на крупнейших турнирах.



У нас было на этой неделе некоторое время на то, чтобы восстановиться, и это приятно. На тренировках проделана большая работа. А тех, кому не по нраву такой календарь игр, здесь и быть не должно.

Как далеко мы можем пройти на Евро? Ни о чём другом, кроме завтрашнего матча, нам сейчас мечтать не следует. Не нужно загадывать наперёд.



Не думаю, что статистика повлияет на этот состав команды. Никого из нас она, по большому счёту, не заботит. Никакого значения в ней нет. Мы завтра просто собираемся сыграть в футбол, где бы он ни был, против очень хорошей команды.



Мы знаем, что это — событие. Чувствуем, каков здесь уровень каждой игры с нашим участием. Нам попросту нужно играть и не задумываться об этом. Количество болельщиков? Когда играли против сборной Турции, полагаю, на стадионе было порядка 18 тысяч, так что для нас это уже значения не имеет. Непосредственно на поле завтра будем только мы и соперники.



Быть может, у нас был переходный период, связанный с появлением в команде молодых игроков. Со временем мы стали лучше, сильнее как команда. Нам всё более комфортно друг с другом — чувствую, в этом разница между сегодняшним днём и тем, что было тогда. Надеюсь, завтра мы сумеем доказать то, что стали намного лучше.

Статус аутсайдера? Мы никогда не были фаворитами. Для нас это значения не имеет. Приходите завтра на игру — на поле будем только мы и наши соперники. Надеюсь, сможем сыграть здорово и выполнить свои задачи», — приводит слова Бэйла пресс-служба УЕФА.