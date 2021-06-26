Александр Зинченко – второй по количеству успешных отборов на групповом этапе Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко занял второе место по количеству успешных отборов в матчах группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщается в «твиттере» Squawka Football.

На счету украинского игрока 12 успешных отборов. Лидером по этому показателю стал защитник сборной Португалии Нелсон Семеду (13). Замкнул тройку лучших полузащитник сборной Финляндии Робин Лод (10).

Сборная Украины, расположившаяся на третьем месте группы С с 3 очками в активе, вышла в плей-офф чемпионата Европы — 2020. В 1/8 финала Евро-2020 украинцы проведут матч со сборной Швеции. Встреча пройдёт 29 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Начало — в 22:00 мск.

Примечательно, что украинская команда впервые сыграет в плей-офф чемпионата Европы. На Евро, проходившие в 1996, 2000, 2004 и 2008 годах, сборная Украины не квалифицировалась, а на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов не сумела выйти из группы.