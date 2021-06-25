Список фаворитов Евро теперь примерно понятен. И нас запросто может ждать сюрприз в финале

Завершившийся групповой турнир чемпионата Европы позволил примерно понять текущее состояние сборных и выделить среди них главных претендентов на победу. Но именно «примерно», поскольку традиционной уже особенностью первых стадий крупных турниров стал массовый эконом-режим — некоторые топ-команды попросту не включаются раньше времени и растягивают силы на всю дистанцию.

Главное здесь – не перепутать осознанный эконом-режим с реальной беспомощностью.

Фавориты первого эшелона

1. Франция. Была надежда, что после сверхпрагматичного чемпионата мира — 2018 команда Дидье Дешама хотя бы немного раскроется на чемпионате Европы. Так, кстати, случилось во времена игровой карьеры тренера: очень осторожный футбол на домашнем ЧМ-1998 и более романтичный и весёлый на Евро-2000. Однако сейчас надежды нейтральных зрителей не оправдываются: сборная Франции всё ещё чрезмерно рациональна, не позволяет себе ничего лишнего, а некоторые её матчи просто невозможно смотреть.

Также кажется, что у Франции не столь много чётких идей в структуре позиционного нападения – гораздо меньше, чем у Италии или Германии. Зато у команды есть высочайшее индивидуальное мастерство лидеров, мощь, атлетизм и тотальное умение всех игроков пахать ради результата. А ещё есть Погба, вокруг которого на групповом этапе во многом выстраивалась созидательная игра. Если доставить мяч полузащитнику «Манчестер Юнайтед» в открытую для передачи позицию – без разницы перед воротами или в глубине – то он легко выполнит пас в нужную зону.

Последняя игра с Португалией с точки зрения созидания Погба особенно удалась. Он выполнил пять острых передач, сделал оба гола забросами из середины, а суммарно пасовал с 98-процентной точностью, что удивительно, учитывая продвигающий характер многих его передач. У Франции есть бегущие в зоны Мбаппе и Бензема – и противостоять чётким передачам Погба будет сложно. Скорее, важно стараться их не допускать.

По допущенным моментам у своих ворот Франция – пятая (2,97 xGA), хотя если бы не два пенальти от Португалии, запросто поднялась бы выше. Прагматизм чемпионов мира даёт результат, они умеют обороняться даже без прессинга. И есть стойкое ощущение, что в нужный момент Франция способна прибавить. Поэтому для меня она остаётся главным фаворитом, пусть со стилистической точки зрения не нравится совершенно.

2. Испания. Я неоднократно читал критику сборной Испании на всевозможных ресурсах – команду ругали за стерильное владение и неумение взламывать массивную оборону. Претензии отчасти обоснованные, однако шведов команда Луиса Энрике всё же должна была обыгрывать (2,03 ожидаемых гола), поляков – тем более (3,64 xG). Зато в последнем туре испанцы оторвались на бедных словаках. Важнейший момент – возвращение Бускетса после перенесённого коронавируса в опорную зону. Оно сделало команду сильнее во всех фазах, но в первую очередь – в продвижении мяча.

Суммарно испанцы – лидеры группового этапа по ожидаемым голам (9,01 xG), по владению мячом (космические 75,2%), по интенсивности прессинга (PPDA – 5,62) занимают третье место по допущенной у своих ворот остроте (2,06). Да, важно делать скидку на уровень и стиль соперников (шведы и словаки конкретно садились), но впечатления всё равно хорошие. Не думаю, что у Испании будут мощные проблемы с хорватами в 1/8 финала, а далее они попадают на победителя пары Франция – Швейцария. Если удастся пройти ещё дальше – дорога к титулу открыта.

3. Италия. Пожалуй, самая зрелищная команда турнира до сих пор, если оценивать именно командные взаимодействия. Команда Манчини продемонстрировала эффективность во всех фазах в матчах с совершенно различными сценариями. С Турцией она взламывала чужой низкий блок, с Швейцарией – выходила из-под прессинга и убыстряла атаки. При этом во всех матчах наблюдался симпатичный собственный прессинг.

Италия занимает первое место по допущенным моментам у своих ворот (всего 1,35 xGA, ни разу за три матча команда не допустила более 0,55); 6-е место – по созданным шансам (5,56, выше – Испания, Нидерланды, Дания, Португалия и Германия, при этом Италия пока не била пенальти). У команды интересная позиционная структура, но уровень исполнителей всё же ниже, чем у конкурентов.

Зрелище она даст точно. Даст ли результат – более сложный вопрос.

4. Бельгия. Мы видели, как бельгийцы прошли групповой этап: вообще не включились в матче с Россией (этого и не требовалось), далее крайне слабо провели первый тайм с Данией, во время которого напоминали, скорее, аутсайдера турнира. Но затем случилось возвращение Де Брёйне – и на поле вместе с ним была уже совершенно другая команда.

Сложно даже сказать, что было круче: второй тайм Де Брёйне с Данией или целый матч с Финляндией. Поскольку последнюю игру толком не увидели в России, подчеркну: это была настоящая феерия! И если есть возможность, то обязательно пересмотрите её ради магии одного отдельно взятого футболиста. Де Брёйне отдал 17 (!) передач в штрафную и 10 – острых. Он создал пять явных моментов (включая отменённый гол Лукаку), чуть ли не в каждом эпизоде находил самое интересное продолжение и выглядел на общем фоне инопланетянином.

Пока Бельгия не выглядит монолитной командой, по сравнению с ЧМ-2018 она не стала лучше. Но с таким Де Брёйне всё равно можно ставить и решать самые высокие задачи.

5. Германия. В списке главных фаворитов непременно должен быть кто-то из нижней половины сетки плей-офф, поскольку она выглядит менее мощно. Соответственно, выше шансы дойти до финала. В случае Германии я тоже начитался критических статей, но и здесь с тотальным принижением команды Лёва не соглашусь.

Матч с Венгрией не был таким ужасным по качеству, как может показаться исходя из сценария. В первом тайме немцы очень достойно искали зоны против «автобуса», пробовали разные варианты, использовали ротацию игроков в финальной трети, насыщали переднюю линию пятёркой, располагали латералей высоко, забрасывали за спины защитникам (правый латераль Киммих в таких открываниях особенно хорош). Но забить никак не могли – это правда. А пропустили чуть ли не после единственной внятной атаки венгров.

На мой взгляд, Германия запросто может пройти свою половину сетки – по сравнению с подавляющим большинством сборных у неё реально симпатичная позиционная атака. В составе много умных игроков, есть отлаженная структура, неудобная для соперников (она максимально широкая, и нужно либо перестраиваться на пятёрку защитников, либо опускать пятого в линию при обороне). Плюс есть фактор стандартов – они благодаря Кроосу почти всегда опасные. И напомню, что той же Франции по остроте немцы не уступили.

Фавориты второго эшелона

6. Дания. На минуточку, датчане стали лучшей командой нашей группы. Они занимают 2-е на турнире по количеству ударов (в среднем – 16,03 за 90 минут), 3-е – по ожидаемым голам (выше только Испания и Нидерланды), 3-е — по интенсивности прессинга. Мы успели убедиться, что даже без ключевого футболиста скандинавы способны играть в умный прогрессивный футбол во всех фазах. Плюс ещё есть мощная эмоциональная составляющая: команда и народ объединились вокруг ситуации с Эриксеном.

7. Нидерланды. Такая же весёлая озорная команда, как и Италия, но не настолько системная. Играет, скорее, сердцем, а не головой. Легко выиграла группу, забралась на 2-е место на всём турнире по созданным моментам и на 2-е – по допущенным, но всё же подбор футболистов не кажется предпочтительным на фоне большинства соперников. Полагаю, Чехию Нидерланды в 1/8 финала обыграют, а вот далее начнутся проблемы. Если в соперниках будет Дания (встречается с Уэльсом), то скандинавы выглядят более цельно.

8. Англия. Крайне сложно считать команду Саутгейта фаворитом, поскольку она то ли осознанно не включалась на групповой стадии, то ли мышление тренера ограничивает потенциал этой команды. Но я не думаю, что команда с таким невнятным позиционным футболом способна забраться действительно высоко.

Вряд ли можно назвать претендентами

Есть две сборные, которые вроде бы должны быть в списке фаворитов: Португалия, потому что она действующий победитель турнира, и Хорватия, потому что она финалист последнего чемпионата мира.

Но Португалия производит крайне странное впечатление. Кошмарная оборона в матче с Германией до сих пор перед глазами – казалось, что команда вообще не готовилась к сопернику. Да и с Францией было много проблем, спасли пенальти Криштиану.

Хорватия по сравнению с чемпионатом мира сделала несколько шагов назад. Уже не чувствуется сумасшедшей энергетики, а на мастерстве Модрича удаётся вылезти не всегда.