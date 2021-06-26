Гарет Бэйл попал в сферу интересов «Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» вступил в переговоры с мадридским «Реалом» по поводу возможного перехода нападающего Гарета Бэйла, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своём «твиттере». По информации источника, новый главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не рассчитывает на форварда в сезоне-2021/2022.
Бэйл перешёл из «Тоттенхэма» в «Реал» в 2013 году за € 101 млн. В 2020 году валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В прошедшем сезоне форвард провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 3 гола и результативная передача в десяти играх в Лиге Европы.
Ранее появились слухи, что Гарет Бэйл рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с «Королевским клубом» и завершения карьеры.
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