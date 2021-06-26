В «Монако» опровергли информацию об интересе к Жерому Боатенгу

Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл прокомментировал информацию об интересе к защитнику Жерому Боатенгу.



«Конечно, все мы восхищаемся прекрасной карьерой Боатенга, он играл на высшем уровне. Ковач хорошо с ним знаком. Но сейчас у «Монако» другой проект, который нацелен на долгосрочную перспективу», — приводит слова Митчелла пресс-служба «Монако».



Напомним, в начале месяца сообщалось, что «Монако» предложил Боатенгу контракт, рассчитанный на два сезона.



В сезоне-2020/2021 Боатенг провёл 39 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Футболист выступал за «Баварию» с лета 2011 года. С 2009 по 2019 годы Боатенг вызывался в сборную Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году.

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