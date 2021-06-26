Уэльс — Дания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 начнётся в 19:00

Сегодня, 26 июня, состоится матч сборных Уэльса и Дании. Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть матч Уэльс — Дания можно будет на канале «Россия 1». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.
Обслужит встречу бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом. Помогать ему будут ассистенты Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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