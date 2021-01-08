Евро-2020. Онлайн. Обидчик сборной России спокойно пройдёт в четвертьфинал?
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Все подробности первых матчей плей-офф – в нашей онлайн-трансляции.
Привет, друзья! Сегодня, 26 июня, пройдут первые матчи 1/8 финала Евро-2020. Сначала в Амстердаме сыграют сборные Уэльса и Дании (начало игры — в 19:00 мск), а затем в Лондоне Италия встретится с Австрией (начало — в 22:00). Главные подробности первого дня плей-офф Евро-2020 — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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