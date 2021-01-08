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ЕВРО-2020, Онлайн: Уэльс – Дания, Италия — Австрия, прямая трансляция матчей 26 июня 2021, 1/8 финала Чемпионата Европы

Евро-2020. Онлайн. Обидчик сборной России спокойно пройдёт в четвертьфинал?
Николай Егорычев Кирилл Закатченко
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Онлайн первого дня плей-офф Евро-2020
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Все подробности первых матчей плей-офф – в нашей онлайн-трансляции.

Привет, друзья! Сегодня, 26 июня, пройдут первые матчи 1/8 финала Евро-2020. Сначала в Амстердаме сыграют сборные Уэльса и Дании (начало игры — в 19:00 мск), а затем в Лондоне Италия встретится с Австрией (начало — в 22:00). Главные подробности первого дня плей-офф Евро-2020 — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
26 июня 2021, суббота. 19:00 МСК
Уэльс
Не начался
Дания
ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
26 июня 2021, суббота. 22:00 МСК
Италия
Не начался
Австрия
Турнирная таблица Евро-2020
Календарь матчей Евро-2020
Комментарии
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