Уэльс — Дания: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 на канале «Россия 1»

Сегодня, 26 июня, пройдёт матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Уэльс — Дания. Игра состоится на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть матч 1/8 финала Евро-2020 Уэльс — Дания можно будет на телеканале «Россия 1». Прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.
Обслужит встречу немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Помогать ему будут ассистенты Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.
Напомним, борьбу за победу на Евро-2020 продолжают сборные Бельгии, Италии, Австрии, Хорватии, Испании, Швеции, Англии, Нидерландов, Уэльса, Дании, Чехии, Швейцарии, Украины, Франции, Германии и Португалии.
- 26 июня 2021
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