Ольмо — об угрозах в адрес Мораты: мы принимаем критику, но нельзя перегибать палку

Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 с Хорватией, а также высказался об угрозах в адрес нападающего Альваро Мораты.
«Хорватская сборная очень конкурентоспособна. Они всегда хотят побеждать, у них есть серьёзная поддержка со стороны болельщиков. Думаю, хорватские игроки — искренние люди, преданные своему виду спорта. Обе команды продемонстрировали свои достоинства на групповом этапе. Не думаю, что в этом противостоянии есть фаворит. Помню, какие грандиозные торжества были в Хорватии, когда их национальная команда заняла второе место на чемпионате мира. Я тоже был рад за них. Уверен, что хорватская команда не закроется в обороне. Но мы должны сосредоточиться на своих сильных сторонах и быть готовыми к любой игре.
Мы против любых угроз в адрес Мораты. Критика — это нормально, это часть футбола, и мы её принимаем, но нельзя перегибать палку. Просто поставьте себя на место игрока. Все мы люди, нужно уважать друг друга. Мы принимаем критику, но угрожать — значит переступать черту», — приводит слова Ольмо Mundo Deportivo.
- 26 июня 2021
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