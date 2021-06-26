Влашич: нельзя позволять сборной Испании чувствовать себя вольготно. Это будет смертельно

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Испании.



«Жду не дождусь матча со сборной Испании. Люблю играть против сильных соперников. В таких матчах можно показать, чего мы стоим. Будет действительно интересно. Мы ещё обсуждаем наш подход к этому матчу. Точно нельзя позволять Испании чувствовать себя вольготно и играть в свой футбол. Это будет для нас смертельно, потому что у них супертехничная команда», — приводит слова Влашича пресс-служба УЕФА.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Хорватия — Испания состоится 28 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.