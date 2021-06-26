«Торпедо» усилилось двумя футболистами

Полузащитник Иван Темников и нападающий Георгий Гонгадзе стали игроками «Торпедо», сообщается на официальном сайте московской команды. Оба футболиста заключили контракты на один сезон с возможностью продления ещё на год.
В минувшем сезоне Темников выступал в составе «Нижнего Новгорода», принял участие в 32 матчах Футбольной национальной лиги и отдал шесть результативных передач. Ранее Темников играл за «Урал», «Рубин», «Динамо» и другие команды. Гонгадзе ранее выступал за «Долгопрудный», ставропольское «Динамо», ростовский СКА и другие команды.
Напомним, в следующем розыгрыше РПЛ из нынешних клубов ФНЛ примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/2021 не будет. «Торпедо» за 42 матча удалось набрать 72 очка и завершить сезон на шестом месте в турнирной таблице.
- 26 июня 2021
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