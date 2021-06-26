Караваев — 24-й в списке самых быстрых игроков группового этапа Евро. Роналду — 246-й

УЕФА назвал самых быстрых игроков группового этапа чемпионата Европы — 2020. Лучшими в списке оказались защитник сборной Венгрии Лоик Него и игрок обороны национальной команды Италии Леонардо Спинаццола. Оба развили скорость в 33,8 км/ч.



Среди россиян лучшим стал защитник Вячеслав Караваев с показателем в 32,2 км/ч. Столько же у нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. А форвард национальной команды Португалии Криштиану Роналду — лишь 246-й с показателем в 28,8 км/ч. Такую же скорость развил защитник сборной России Игорь Дивеев.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Действующим победителем чемпионата Европы является национальная команда Португалии.

Новость по теме УЕФА показал самые комичные моменты группового этапа Евро-2020