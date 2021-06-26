Украинский хавбек Виктор Коваленко может покинуть «Аталанту»

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает TuttoAtalanta.



По информации источника, 25-летний украинский футболист может быть включён в сделку по переходу японского защитника Такэхиро Томиясу из «Болоньи». Также сообщается, что «Аталанта» готова отдать Коваленко в аренду.



Напомним, Коваленко является воспитанником донецкого «Шахтёра», а за основную команду «горняков» полузащитник выступал с 2013 года. В феврале 2021 года украинский игрок перешёл в «Аталанту» и заключил контракт, рассчитанный до лета 2025 года. В составе «Аталанты» выступает его соотечественник Руслан Малиновский. В минувшем сезоне принял участие в одном матче чемпионата Италии и не отметился результативными действиями.

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