Финны назвали место в Петербурге, где болельщики могли заразиться коронавирусом

Ведомство здравоохранения и социального развития THL назвало место в Санкт-Петербурге, где болельщики сборной Финляндии могли подхватить коронавирус.
Представители THL считают, что ресторан Alpenhaus, расположенный на Крестовском острове неподалёку от стадиона «Газпром Арена», является опасным местом с точки зрения распространения COVID-19. Ведомство призывает к особой осторожности туристов, посетивших это место.
THL рекомендует избегать поездок в Россию. Кроме того, посетившим страну настоятельно рекомендуется сдать тест на коронавирус через 72 часа после возвращения в Финляндию и избегать контактов до получения результатов.
Сообщалось, что финские болельщики, смотревшие матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, 22 июня на несколько часов застряли на границе с Россией без воды и еды. Людей стали пускать домой без обязательного тестирования на коронавирус. Очевидцы рассказывали, что на границе стояла очередь из сотен автомобилей и автобусов. После этого в стране наблюдается рост случаев заражения коронавирусом.
- 26 июня 2021
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