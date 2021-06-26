Финны назвали место в Петербурге, где болельщики могли заразиться коронавирусом

Ведомство здравоохранения и социального развития THL назвало место в Санкт-Петербурге, где болельщики сборной Финляндии могли подхватить коронавирус.

Представители THL считают, что ресторан Alpenhaus, расположенный на Крестовском острове неподалёку от стадиона «Газпром Арена», является опасным местом с точки зрения распространения COVID-19. Ведомство призывает к особой осторожности туристов, посетивших это место.

THL рекомендует избегать поездок в Россию. Кроме того, посетившим страну настоятельно рекомендуется сдать тест на коронавирус через 72 часа после возвращения в Финляндию и избегать контактов до получения результатов.

Сообщалось, что финские болельщики, смотревшие матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, 22 июня на несколько часов застряли на границе с Россией без воды и еды. Людей стали пускать домой без обязательного тестирования на коронавирус. Очевидцы рассказывали, что на границе стояла очередь из сотен автомобилей и автобусов. После этого в стране наблюдается рост случаев заражения коронавирусом.