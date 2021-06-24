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В Финляндии наблюдается рост случаев коронавируса после возвращения болельщиков из России

В Финляндии наблюдается рост случаев коронавируса после возвращения болельщиков из России
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Финские футбольные болельщики, возвращающиеся из России после матчей Евро-2020, вызвали всплеск случаев заболевания коронавирусом в своей стране, сообщает Reuters.

Зарегистрировано около 100 случаев заражения на двух пограничных переходах, в основном среди вернувшихся болельщиков. Согласно официальным данным, с тех пор общее количество новых случаев ежедневно увеличивалось с 50 до 100.

Сообщалось, что финские болельщики, смотревшие матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, 22 июня на несколько часов застряли на границе с Россией без воды и еды. Людей стали пускать домой без обязательного тестирования на коронавирус. Очевидцы рассказывали, что на границе стояла очередь из сотен автомобилей и автобусов.

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