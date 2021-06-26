Стогниенко прокомментировал свою ошибку с именем Бэйла в эфире матча Уэльс — Дания

Спортивный комментатор Владимир Стогниенко, который несколько раз во время работы на матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 назвал нападающего валлийцев Гарета Бэйла другим именем, высказался насчёт своей ошибки.
«Ну ок, ок. Затупил слегка. Хотя прикольно», — написал Стогниенко на своей странице в "Твиттере", добавив фото актёра Кристиана Бэйла.
Владимир перепутал форварда Уэльса Гарета Бэйла с британо-американским артистом Кристианом Бэйлом, который широко известен как исполнитель роли Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана.
Обслуживает встречу Уэльс — Дания немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Помогают ему ассистенты Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.
Напомним, борьбу за победу на Евро-2020 продолжают сборные Бельгии, Италии, Австрии, Хорватии, Испании, Швеции, Англии, Нидерландов, Уэльса, Дании, Чехии, Швейцарии, Украины, Франции, Германии и Португалии.
- 26 июня 2021
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