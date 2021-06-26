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Гол Пиняева не помог «Крыльям Советов» обыграть черногорскую «Будучность»

Гол Пиняева не помог «Крыльям Советов» обыграть черногорскую «Будучность»
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«Крылья Советов» провели товарищеский матч с черногорской командой «Будучность». Встреча завершилась поражением самарского клуба со счётом 2:3.

Уже на третьей минуте встречи полузащитник черногорцев Василие Терзич открыл счёт. «Крылья» ответили своим голом лишь на 42-й минуте — его автором стал нападающий Владислав Сарвели. На 71-й минуте соперник россиян снова вышел вперёд, но уже спустя три минуты форвард Сергей Пиняев установил паритет. За одну минуту до окончания основного времени матча игроки «Будучности» сделали счёт 3:2.

«Крылья Советов» начнут новый сезон РПЛ домашним матчем с «Ахматом». В минувшем сезоне самарская команда играла в ФНЛ. «Крылья» стали чемпионами Футбольной национальной лиги.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
26 июня 2021, суббота. 19:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Окончен
3 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Терзич – 3'   1:1 Сарвели – 42' (пен)   2:1 Терзич – 71'   2:2 Пиняев – 74'   3:2 Грбич – 89'
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