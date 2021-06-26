Гол Пиняева не помог «Крыльям Советов» обыграть черногорскую «Будучность»
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«Крылья Советов» провели товарищеский матч с черногорской командой «Будучность». Встреча завершилась поражением самарского клуба со счётом 2:3.
Уже на третьей минуте встречи полузащитник черногорцев Василие Терзич открыл счёт. «Крылья» ответили своим голом лишь на 42-й минуте — его автором стал нападающий Владислав Сарвели. На 71-й минуте соперник россиян снова вышел вперёд, но уже спустя три минуты форвард Сергей Пиняев установил паритет. За одну минуту до окончания основного времени матча игроки «Будучности» сделали счёт 3:2.
«Крылья Советов» начнут новый сезон РПЛ домашним матчем с «Ахматом». В минувшем сезоне самарская команда играла в ФНЛ. «Крылья» стали чемпионами Футбольной национальной лиги.
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