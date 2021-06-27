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Сборная Италии побила мировой рекорд по продолжительности сухой серии

Сборная Италии побила мировой рекорд по продолжительности сухой серии
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Сборная Италии в матче Евро-2020 с Австрией побила мировой рекорд по продолжительности сухой серии в матчах национальных команд, сообщает Squawka.

Итальянцы более 1144 минут подряд не пропускали голов.

Предыдущий рекорд также установила сборная Италии с легендарным голкипером Дино Дзоффом, который не пропускал 1143 минуты подряд с 1972 по 1974 год.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Италия — Австрия проходит в эти минуты на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). На 65-й минуте нападающий австрийцев Марко Арнаутович головой отправил мяч в сетку, однако после рассмотрения гола с помощью системы VAR арбитр встречи отменил гол. В дополнительное время итальянцы забили два гола — отличились Федерико Кьеза и Маттео Пессина.

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