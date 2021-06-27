Де Бур высказался об интересе «Баварии» и «Реала» к Дензелу Думфрису

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал интерес мюнхенской «Баварии» и мадридского «Реала» к 25-летнему крайнему защитнику Дензелу Думфрису, которого дважды признавали лучшим игроком матча на групповом этапе Евро-2020.
«Действительно, Дензел здорово выступает. Когда вы играете на таком турнире, вы понимаете, что некоторые клубы заинтересуются вашими выступлениями. Вы хотите показать себя с лучшей стороны. Это здорово для всех. Поэтому, когда ходят слухи, это нормально, но я совершенно уверен, что Дензел сможет с этим справиться.
Он знает, зачем он здесь, и это самое главное. Он прочитает и услышит об этом, но я не боюсь, что он будет делать странные вещи из-за этих слухов», — цитирует де Бура Goal.
В прошедшем сезоне за ПСВ Думфрис принял участие в 41 матче, в котором отметился четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в € 16 млн.
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