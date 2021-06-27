«Вест Хэм» готов продать Фелипе Андерсона за € 8-10 млн, игрок хочет вернуться в Серию А
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Агент бразильского полузащитника Фелипе Андерсона предложил услуги футболиста римскому «Лацио». Владеющий правами на игрока «Вест Хэм» готов продать игрока за € 8-10 млн. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира. По информации источника, сам игрок хотел бы вернуться в чемпионат Италии.
Прошедший сезон полузащитник провёл в аренде в португальском «Порту». Всего в завершившемся сезоне чемпионата Португалии Андерсон провёл пять матчей (один в основе) и не отметился результативными действиями.
Футболист перешёл в «Вест Хэм» из «Лацио» в 2018 году. За римский клуб бразилец выступал с 2013 года, а в Бразилии полузащитник играл за «Сантос». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.
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