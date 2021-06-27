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Алдервейрелд рассказал, как сборная Бельгии собирается остановить Роналду

Алдервейрелд рассказал, как сборная Бельгии собирается остановить Роналду
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Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд рассказал, каким образом команда намерена остановить нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Как лучше всего остановить Роналду? Командными действиями. Это всегда было нашей сильной стороной. Я знаю, что СМИ всё внимание уделяют Криштиану, но у них вся команда на топ-уровне. Нельзя недооценивать Бернарду Силву — это невероятный игрок — и Диогу Жоту. У них есть много игроков, способных создать гол из ничего. Конечно же, мы не недооцениваем их», — цитирует Алдервейрелда пресс-служба УЕФА.

Встреча 1/8 финала Бельгия – Португалия пройдёт сегодня, 27 июня. Начало — в 22:00 мск. Напомним, в четвертьфинал уже вышли сборные Дании и Италии.

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