Алдервейрелд рассказал, как сборная Бельгии собирается остановить Роналду
Поделиться
Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд рассказал, каким образом команда намерена остановить нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2020.
«Как лучше всего остановить Роналду? Командными действиями. Это всегда было нашей сильной стороной. Я знаю, что СМИ всё внимание уделяют Криштиану, но у них вся команда на топ-уровне. Нельзя недооценивать Бернарду Силву — это невероятный игрок — и Диогу Жоту. У них есть много игроков, способных создать гол из ничего. Конечно же, мы не недооцениваем их», — цитирует Алдервейрелда пресс-служба УЕФА.
Встреча 1/8 финала Бельгия – Португалия пройдёт сегодня, 27 июня. Начало — в 22:00 мск. Напомним, в четвертьфинал уже вышли сборные Дании и Италии.
Комментарии
- 27 июня 2021
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:17
-
09:14
-
08:10
-
07:21
-
06:33
-
06:21
-
06:04
-
05:42
-
05:19
-
04:54
-
04:35
-
04:17
-
03:56
-
03:18
-
02:43
-
02:31
-
02:01
-
01:34
-
01:13
-
01:00
-
00:55
-
00:51
-
00:34
-
00:27
-
00:20
-
00:14
-
00:04
-
00:01
- 26 июня 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:30
-
23:23
Партнерский контент