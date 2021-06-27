Филип Фоден: честно говоря, ожидал от себя гораздо большего на Евро-2020

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Филип Фоден в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы с Германией оценил своё выступление на турнире.



«Честно говоря, ожидал от себя гораздо большего, но не буду слишком категоричен. Не получилось влиться в игру так, как мне хотелось бы. Надеюсь, я получу ещё возможность выйти на поле и показать, чего я стою. Чувствую, что могу гораздо больше показать на этом турнире. Как в клубе, где я много забивал. Хочу также эффективно играть и в сборной. Надеюсь, в следующем матче я смогу помочь команде голами.



Рассчитываю, что в матче с Германией мы сможем выразить себя. С такими игроками атаки, как у нас, мы можем доставить им проблем. Надеюсь, не подкачаем. В наш день мы не хуже любой команды в мире. Команда молодая, но у каждого игрока огромный опыт», — приводит слова Фодена пресс-служба УЕФА.

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