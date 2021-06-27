Фукс: России было тяжело с Бельгией, но Дания и Финляндия по классу не превосходили

Защитник ЦСКА Бруно Фукс поделился мнением о результатах сборной России на Евро-2020.
«В первую очередь отмечу, что очень болел за Марио, за Дивея и за других своих одноклубников. Это правда. И в целом за сборную России тоже. Думаю, ваша сборная могла выступить лучше. Команда хорошая. Конечно, с Бельгией было тяжело тягаться, это сильный соперник. Но другие две сборные по классу и по уровню игры, моё мнение, вас не превосходили. Поэтому можно было ожидать и побед. Сборная России наделала много шума на чемпионате мира — 2018, громко о себе заявила. И мне казалось, что можно надстроить тот успех, но этого не произошло», — цитирует Фукса пресс-служба клуба.
Сборная России на Евро-2020 минимально обыграла Финляндию, но разгромно проиграла Бельгии и Дании и вылетела из турнира.
- 27 июня 2021
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