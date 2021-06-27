Фукс рассказал о тренировках в ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого

Защитник ЦСКА Бруно Фукс высказался о работе в команде под руководством тренера Алексея Березуцкого. Специалист назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода Ивицы Олича.

«Нам, как защитникам, несложно друг друга понять. Он играл на моей позиции, был значимым футболистом. Более того, Алексей — один из идолов клуба, я очень уважаю его. Мы постоянно разговариваем, и тренер доносит, что и как надо делать, как располагаться в тех или иных эпизодах. Мне комфортно работается с ним.

Жаркое австрийское лето? Чем-то эта погода похожа на бразильскую. Мне очень нравится, когда на улице тепло. Такой климат помогает лучше себя чувствовать, быстрее восстанавливаться. А вообще я готов ко всему — к жаре, к морозу, вообще никаких проблем. Хочу играть, это самое главное», — цитирует Фукса пресс-служба клуба.