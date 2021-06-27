Путин поручил правительству оказать поддержку Катару в организации ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны оказать поддержку Катару в организации чемпионата мира — 2022. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

«Правительству Российской Федерации при участии администрации президента Российской Федерации оказать содействие заинтересованным органам и организациям в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2022 года. Доклад – до 1 декабря 2021 г., далее – один раз в полгода», — говорится на сайте президента России.

Ранее премьер-министр Катара Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль-Тани заявил, что власти страны потребуют от зрителей чемпионата мира по футболу 2022 года сделать прививку от коронавируса для допуска к турниру.