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Путин поручил правительству оказать поддержку Катару в организации ЧМ-2022

Путин поручил правительству оказать поддержку Катару в организации ЧМ-2022
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Президент России Владимир Путин поручил правительству страны оказать поддержку Катару в организации чемпионата мира — 2022. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

«Правительству Российской Федерации при участии администрации президента Российской Федерации оказать содействие заинтересованным органам и организациям в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2022 года. Доклад – до 1 декабря 2021 г., далее – один раз в полгода», — говорится на сайте президента России.

Ранее премьер-министр Катара Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль-Тани заявил, что власти страны потребуют от зрителей чемпионата мира по футболу 2022 года сделать прививку от коронавируса для допуска к турниру.

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