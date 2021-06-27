Тренер сборной Швейцарии: все говорят, что у нас нет ни единого шанса. Но мы верим в себя

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро со сборной Франции.
«Мы были очень рады обыграть Турцию и пройти в плей-офф. Затем пришлось подождать несколько дней, чтобы узнать имя соперника по 1/8 финала. Но мы даже рады возможности сразиться с действующими чемпионами мира. Мы знаем, что все говорят, будто у нас нет ни единого шанса. Но сами мы верим в себя и собираемся доказать на поле, чего мы стоим.
У нас только одна цель — хорошо сыграть против Франции и пройти дальше. В последние годы мы не раз показывали футбол высочайшего уровня в играх против сильнейших команд. Против таких команд, как Франция, недостаточно выложиться просто на сто процентов. Сопернику может хватить и 80 процентов усилий, но мы должны выжимать из себя сверхмаксимум.
Несмотря на травмы, у Франции есть много отличных игроков. Но, не забывая про уважение к сопернику, нам стоит сфокусироваться на своей собственной игре», — приводит слова Петковича пресс-служба УЕФА.
- 27 июня 2021
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