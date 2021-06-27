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«Краснодар» уступил «Олимпиакосу» в товарищеском матче

«Краснодар» уступил «Олимпиакосу» в товарищеском матче
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Сегодня, 27 июня, в товарищеском матче «Краснодар» встретился с пирейским «Олимпиакосом». Встреча проходила на стадионе «Куфштайн-Арена» (Австрия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу греческого коллектива.

Команды демонстрировали примерно равную расстановку сил на протяжении всего матча. Единственный гол «Олимпиакос» забил на 81-й минуте, его автором стал Василиос Сурлис. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу греков.

Напомним, в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар», набрав 41 очко в 30 турах, финишировал на 10-м месте в турнирной таблице, отстав от зоны еврокубков на 12 очков. В концовке чемпионата «быки» сменили главного тренера — Мурад Мусаев был отправлен в отставку, а его место занял Виктор Гончаренко, уволенный из ЦСКА.

Сезон начнётся 23 июля, а завершится 21 мая. Команды уйдут на зимний перерыв 13 декабря, а весенняя часть турнира стартует 25 февраля 2022 года. Матчи между чемпионом России «Зенитом» и серебряным призёром «Спартаком» намечены на 12-й и 29-й туры.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
27 июня 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
1:0 Сурлис – 81'
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