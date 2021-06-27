Бельгия – Португалия: Торган Азар открыл счёт в матче

Сегодня, 27 июня, сборная Бельгии встречается с национальной командой Португалии. Матч 1/8 финала Евро-2020 проходит на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Бельгия — Португалия.
Счёт в матче на 42-й минуте открыла сборная Бельгии. Гол забил Торган Азар, который с угла штрафной пробил в сторону дальней штанги, голкипер не выручил.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. В роли резервного рефери выступает болгарин Георгий Кабаков.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 27 июня 2021
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