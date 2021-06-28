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Тренер сборной Чехии: мы победили очень сильного оппонента

Тренер сборной Чехии: мы победили очень сильного оппонента
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Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал победу в матче со сборной Нидерландов (2:0).

«Полагаю, результат матча говорит сам за себя. Наши перестановки в стартовом составе оказались верными. Все три новых игрока показали, почему они здесь, с нами. Каждый из них провёл отличный матч.

Нельзя не отметить игру Томаша Вацлика, который в нужный момент помог нам своим великолепнейшим сейвом. А Томаш Голеш провёл фантастический матч, самым активным образом поучаствовав в обеих голевых атаках. Я должен высказать слова благодарности обоим этим игрокам.

Горжусь своей командой: мы победили очень сильного оппонента. Все мои футболисты великолепно отыграли тактически. Рад, что мы добились этого успеха на глазах у многих из наших болельщиков», — приводит слова Шилгавы пресс-служба УЕФА.

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