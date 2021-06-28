Агент Варга: «Кристал Пэлас» хотел взять Соболева

Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что нападающим «Спартака» и сборной России Александром Соболевым интересовался клуб из английской Премьер-лиги.



«К сожалению, раньше ко мне чаще обращались из Европы по поводу российских игроков. Теперь звонков всё меньше и меньше. Последняя конкретная история — «Кристал Пэлас» хотел взять Соболева, но до переговоров всё же не дошло», — приводятся слова Варги на сайте телеканала «Матч».



Соболев выступает за «Спартак» с прошлого года, а до этого защищал цвета «Крыльев Советов», «Енисея» и «Томи». В сборную России Александр вызывается с прошлого года. В минувшем сезоне 24-летний форвард принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов (пять — с пенальти) и отдал четыре результативные передачи.

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