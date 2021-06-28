Бускетс: Симону не повезло с автоголом, но психологически он очень устойчив

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал победу в матче 1/8 финала Евро с Хорватией (5:3).

«Мы могли рано выпасть из игры, но показали характер. Когда Хорватия сменила схему, они начали действовать намного выше, и мы не сразу смогли приспособиться.

К сожалению, Ольмо не смог сделать счет 4:1 как раз перед тем, как хорваты перестроились. Но в целом я очень доволен результатом и выходом в четвертьфинал. Унаи Симон знает, что мы ему полностью доверяем. С автоголом не повезло, но он психологически очень устойчив и амбициозен, что и продемонстрировал сегодня. После пропущенного гола он играл исключительно надёжно и сделал несколько отличных сейвов», — приводит слова Бускетса пресс-служба УЕФА.