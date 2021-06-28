Экс-футболист ЦСКА Цубер установил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам

Полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер отдал результативную передачу на Хариса Сеферовича в матче 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Франции. Этот голевой пас стал для него четвёртым на континентальном первенстве.
Таким образом, Цубер установил рекорд по количеству ассистов в одном розыгрыше Евро с 1980 года, когда начал вестись статистический учёт континентальных первенств, информирует Opta.
Напомним, в период с 2013 по 2014 год Цубер выступал в составе московского ЦСКА. а данный момент он является игроком бельгийского «Андерлехта».
Сегодня, 28 июня, сборная Франции встречается с национальной командой Швейцарии. Матч 1/8 финала Евро-2020 проходит на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Швейцария.
- 28 июня 2021
-
23:28
-
23:17
-
23:17
-
23:15
-
22:56
-
22:47
-
22:42
-
22:23
-
22:23
-
22:16
-
21:48
-
21:40
-
21:33
-
21:20
-
21:13
-
21:10
-
21:00
-
20:58
-
20:51
-
20:44
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:35
-
20:15
-
19:59
-
19:39
-
19:34
-
19:29
-
19:21
-
19:04
-
19:00
-
18:48
-
18:46
-
18:16