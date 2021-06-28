Экс-футболист ЦСКА Цубер установил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам

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Полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер отдал результативную передачу на Хариса Сеферовича в матче 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Франции. Этот голевой пас стал для него четвёртым на континентальном первенстве.

Таким образом, Цубер установил рекорд по количеству ассистов в одном розыгрыше Евро с 1980 года, когда начал вестись статистический учёт континентальных первенств, информирует Opta.

Напомним, в период с 2013 по 2014 год Цубер выступал в составе московского ЦСКА. а данный момент он является игроком бельгийского «Андерлехта».

Сегодня, 28 июня, сборная Франции встречается с национальной командой Швейцарии. Матч 1/8 финала Евро-2020 проходит на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Швейцария.