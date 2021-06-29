Дубль и передача Месси помогли сборной Аргентины разгромить Боливию в Кубке Америки

Завершился матч заключительного тура группового этапа Кубка Америки, в котором национальная команда Боливии встречалась с Аргентиной. Матч состоялся в Куябе на стадионе «Арена Пантанал» и завершился разгромной победой аргентинцев со счётом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Лионель Месси и ещё по одному голу в свой актив записали Алехандро Гомес и Лаутаро Мартинес. Также в этой встрече Месси отметился результативной передачей. Единственный гол за сборную Боливии забил Эрвин Сааведра.
В параллельном матче сборная Уругвая обыграла Парагвай со счётом 1:0.
Таким образом, сборная Аргентины вышла в плей-офф Кубка Америки с первого места, набрав 10 очков. Также в 1/4 финала из группы A вышли Уругвай (7), Парагвай (6) и «Чили» (5). Боливия заняла последнее место в группе, не набрав ни одного очка, и завершила участие в турнире.
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