Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль и передача Месси помогли сборной Аргентины разгромить Боливию в Кубке Америки

Дубль и передача Месси помогли сборной Аргентины разгромить Боливию в Кубке Америки
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч заключительного тура группового этапа Кубка Америки, в котором национальная команда Боливии встречалась с Аргентиной. Матч состоялся в Куябе на стадионе «Арена Пантанал» и завершился разгромной победой аргентинцев со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Лионель Месси и ещё по одному голу в свой актив записали Алехандро Гомес и Лаутаро Мартинес. Также в этой встрече Месси отметился результативной передачей. Единственный гол за сборную Боливии забил Эрвин Сааведра.

В параллельном матче сборная Уругвая обыграла Парагвай со счётом 1:0.

Таким образом, сборная Аргентины вышла в плей-офф Кубка Америки с первого места, набрав 10 очков. Также в 1/4 финала из группы A вышли Уругвай (7), Парагвай (6) и «Чили» (5). Боливия заняла последнее место в группе, не набрав ни одного очка, и завершила участие в турнире.

Кубок Америки. Группа А. 5-й тур
29 июня 2021, вторник. 03:00 МСК
Боливия
Окончен
1 : 4
Аргентина
0:1 Гомес – 6'   0:2 Месси – 33' (пен)   0:3 Месси – 42'   1:3 Сааведра – 60'   1:4 Мартинес – 65'
Кубок Америки. Группа А. 5-й тур
29 июня 2021, вторник. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
1 : 0
Парагвай
1:0 Кавани – 21' (пен)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021