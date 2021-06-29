Экс-наставник «Лилля» Галтье стал главным тренером «Ниццы»

Французский специалист Кристофа Галтье, тренировавший «Лилль» на протяжении последних четырёх сезонов и завоевавший с командой чемпионство, перешёл на работу в «Ниццу». Об этом сообщается на сайте клуба.
В мае 54-летний специалист объявил о своём уходе из клуба.
Напомним, в матче заключительного, 38-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на выезде обыграл «Анже» со счётом 2:1. Эта победа позволила подопечным Галтье стать чемпионами Франции в сезоне-2020/2021. В 38 матчах первенства «Лилль» набрал 83 очка и занял первое место в турнирной таблице Лиги 1, опередив ближайшего преследователя — «ПСЖ» — на одно очко.
Тройку призёров замкнул «Монако» (78). Именно эти клубы представят Францию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. «Лион», набрав 76 очков, стал четвёртым. «Марсель» с 59 набранными очками финишировал пятым. Они начнут следующий еврокубковый сезон с группового этапа Лиги Европы. Шестым в Лиге 1 стал «Ренн» (58). Он начнёт свой еврокубковый путь с квалификации Лиги конференций.
«Лилль» в четвёртый раз в своей истории выиграл чемпионат Франции. Ранее он добивался этого в 1946, 1951 и 2011 годах.
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