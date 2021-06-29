19-летний украинский полузащитник будет выступать за шотландский «Сент-Джонстон»

Украинский полузащитник Максим Кучерявый подписал новый трёхлетний контракт с шотландской командой «Сент-Джонстон». Об этом сообщается на сайте клуба.
19-летний футболист провёл прошлый сезон в юношеской команде «Сент-Джонстона» и произвёл впечатление на тренеров. В новом сезоне он попытается пробиться в основной состав клуба.
«Все в клубе заставили меня почувствовать себя желанным гостем и приложили много усилий, чтобы я освоился. Я очень рад, что у меня теперь контракт на три года. Это будет захватывающий период в моей карьере, потому что здесь прекрасное место для игры в футбол. Очень обнадёживает, а также вселяет в меня уверенность, когда я знаю, что в меня верят. Теперь я буду продолжать упорно работать над своей игрой, слушать и учиться каждый день, а также стараться развиваться и улучшаться настолько, насколько я смогу», – цитирует игрока пресс-служба клуба.
Ранее Кучерявый выступал за сборные Украины U-15 и U-17, а также за киевскую ДЮСШ-15.
«Сент-Джонстон» стал шестым в минувшем сезоне чемпионата Шотландии.
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