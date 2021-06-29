Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Линекер — о матчах Испании и Франции: возможно, лучший день футбола, что я видел

Гари Линекер — о матчах Испании и Франции: возможно, лучший день футбола, что я видел
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер поделился эмоциями от просмотра матчей чемпионата Европы — 2020, состоявшихся накануне, 28 июня.

Вчера на Евро прошли две встречи 1/8 финала: Хорватия — Испания и Франция — Швейцария. В первом матче хорваты, уступая со счётом 1:3, совершили камбэк в концовке и перевели игру в дополнительное время, где пропустили ещё два мяча и проиграли — 3:5. Французы, несмотря на статус явного фаворита, также упустили преимущество в два гола, не сумели дожать соперника в овертайме, а затем уступили в серии пенальти (3:3, 4:5 пен).

«Это, возможно, лучший игровой день в футболе, который я когда-либо видел. Два удивительных матча, которые практически зеркально отражают друг друга. Невероятное зрелище», — написал Линекер в своём «твиттере».

Календарь Евро-2020
Франция проиграла Евро из-за своей звезды. Мбаппе — главный неудачник турнира Франция проиграла Евро из-за своей звезды. Мбаппе — главный неудачник турнира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021