Гари Линекер — о матчах Испании и Франции: возможно, лучший день футбола, что я видел

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер поделился эмоциями от просмотра матчей чемпионата Европы — 2020, состоявшихся накануне, 28 июня.
Вчера на Евро прошли две встречи 1/8 финала: Хорватия — Испания и Франция — Швейцария. В первом матче хорваты, уступая со счётом 1:3, совершили камбэк в концовке и перевели игру в дополнительное время, где пропустили ещё два мяча и проиграли — 3:5. Французы, несмотря на статус явного фаворита, также упустили преимущество в два гола, не сумели дожать соперника в овертайме, а затем уступили в серии пенальти (3:3, 4:5 пен).
«Это, возможно, лучший игровой день в футболе, который я когда-либо видел. Два удивительных матча, которые практически зеркально отражают друг друга. Невероятное зрелище», — написал Линекер в своём «твиттере».
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