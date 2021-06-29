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Англия — Германия: прямой эфир матча чемпионата Европы на Первом канале начнётся в 19:00

Сегодня, 29 июня, сборная Англии встретится с национальной командой Германии. Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть матч Англия — Германия можно будет на Первом канале. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.