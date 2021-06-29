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Гол Кавани и невезение его партнёров. Видеообзор матча Кубка Америки Уругвай — Парагвай

Гол Кавани и невезение его партнёров. Видеообзор матча Кубка Америки Уругвай — Парагвай
Аудио-версия:
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Сборная Уругвая одержала победу в матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки — 2021 с национальной командой Парагвая. Встреча прошла на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и завершилась со счётом 1:0.

В начале матча у уругвайцев было два момента у ворот соперника, однако им не везло — в обоих случаях мяч попал в штангу. На 21-й минуте они всё же взяли своё — судья назначил пенальти, и нападающий Эдинсон Кавани уверенно реализовал удар.

Уругвай, набрав 7 очков, финишировал вторым в группе A и вышел в плей-офф Кубка Америки, уступив лишь Аргентине. В четвертьфинал также пробился Парагвай, а первую четвёрку замкнуло Чили. Не сумела преодолеть групповой этап только Боливия, проигравшая все матчи.

Видеообзор матча:

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