Полузащитник «Зенита» Чибисов перешёл в «Енисей»

Центральный полузащитник «Зенита» Сергей Чибисов продолжит карьеру в «Енисее», который выступает в ФНЛ. 21-летний футболист подписал с красноярским клубом двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон, информирует официальный сайт «Енисея».
«Я хорошо знаком с возможностями этого игрока, он может выполнять как оборонительные, так и созидательные задачи, был капитаном команды «Зенит-2», один из нескольких молодых ребят, который продолжительное время тренировался с основной командой чемпиона страны и дебютировал в РПЛ. Сергей добавит нам глубины и конкуренции в позиции центрального полузащитника, позволит тренеру проводить ротацию чтобы давать отдых нашим более опытным игрокам центра поля. Игрок 2000 года рождения, который подпадает под требования лимита, что также является важным фактором», — сказал спортивный директор «Енисея» Антон Евменов.
Напомним, в сезоне -2020/2021 Чибисов сыграл за основную команду «Зенита» один матч в РПЛ. Также на его счету 26 игр в составе «Зенита-2» в ПФЛ.
- 29 июня 2021
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