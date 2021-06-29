Футболист сборной Украины несколько раз терял сознание

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь испытывал проблемы со здоровьем перед стартом чемпионата Европы — 2020. Об этом сообщил украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык.



«У Соболя перед Евро были серьёзные проблемы со здоровьем. Он терял сознание, причём не один раз. Ему было плохо. Проводили дополнительное медобследование. Вроде бы всё нормально. Не исключаю, что Соболь может выйти на поле в матче со Швецией, потому что он силовой футболист, который может закрыть весь левый фланг и сильно работать», — цитирует Цыганыка «Обозреватель» со ссылкой на «Цыганык Live».



Сегодня, 29 июня, сборной Украины предстоит сыграть со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Матч пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.