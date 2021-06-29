Евро-2020. Онлайн. Роналду, Модрич и Мбаппе уже вылетели, а Украина — ещё нет!
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Поболеем за соседей?
Всем привет! Сегодня, 29 июня 2021 года, состоится последний матч 1/8 финала Евро-2020. На стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сыграют сборные Швеции и Украины. Наши соседи под руководством Андрея Шевченко попробуют сотворить сенсацию и впервые в истории выйти в четвертьфинал Евро. Там их будет ждать нелёгкий соперник — победитель пары Англия – Германия. Следите за игрой с помощью нашей онлайн-трансляции!
Live Кирилл Закатченко
Пять причин, почему сборная Украины выйдет в четвертьфинал. Как думаете, справятся ли наши соседи со шведами?
12:15 Кирилл Закатченко
Украине в какой-то степени повезло на групповой стадии. Команда вышла в плей-офф с третьего места, и об этом стало известно в заключительный день. Анатолий Романов отмечает слабую игру команды Шевченко в группе.
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