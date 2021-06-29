Евро-2020. Онлайн. Роналду, Модрич и Мбаппе уже вылетели, а Украина — ещё нет!

Всем привет! Сегодня, 29 июня 2021 года, состоится последний матч 1/8 финала Евро-2020. На стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сыграют сборные Швеции и Украины. Наши соседи под руководством Андрея Шевченко попробуют сотворить сенсацию и впервые в истории выйти в четвертьфинал Евро. Там их будет ждать нелёгкий соперник — победитель пары Англия – Германия. Следите за игрой с помощью нашей онлайн-трансляции!