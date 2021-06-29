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Швеция – Украина, прямая трансляция матча 1/8 финала чемпионата Европы, онлайн матча Швеция – Украина, 29 июня 2021

Евро-2020. Онлайн. Роналду, Модрич и Мбаппе уже вылетели, а Украина — ещё нет!
Дмитрий Росип
Швеция — Украина. Онлайн
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Поболеем за соседей?

Всем привет! Сегодня, 29 июня 2021 года, состоится последний матч 1/8 финала Евро-2020. На стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сыграют сборные Швеции и Украины. Наши соседи под руководством Андрея Шевченко попробуют сотворить сенсацию и впервые в истории выйти в четвертьфинал Евро. Там их будет ждать нелёгкий соперник — победитель пары Англия – Германия. Следите за игрой с помощью нашей онлайн-трансляции!

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
29 июня 2021, вторник. 22:00 МСК
Швеция
Не начался
Украина
Календарь матчей Евро-2020
Турнирная таблица Евро-2020
Live Кирилл Закатченко

Пять причин, почему сборная Украины выйдет в четвертьфинал. Как думаете, справятся ли наши соседи со шведами?

12:15 Кирилл Закатченко

Украине в какой-то степени повезло на групповой стадии. Команда вышла в плей-офф с третьего места, и об этом стало известно в заключительный день. Анатолий Романов отмечает слабую игру команды Шевченко в группе.

Последний шанс для Украины доказать, что она сильнее России на Евро Последний шанс для Украины доказать, что она сильнее России на Евро
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