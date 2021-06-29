Нападающий ЦСКА Шкурин может продолжить карьеру в Израиле

Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин может продолжить карьеру в Израиле. В услугах 21-летнего белоруса заинтересован «Хапоэль» Тель-Авив, информирует израильское издание One.
Согласно сведениям источника, «Хапоэль» намерен купить Шкурина у ЦСКА в нынешнее трансферное окно.
Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в 2019 году, забив в 26 матчах 19 мячей за «Энергетик-БГУ». В начале 2020 года он перешёл в ЦСКА транзитом через «Динамо» Брест.
В сезоне-2020/2021 Шкурин провёл за армейцев 14 матчей, в которых отличился три раза. Контракт белорусского игрока рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, футболист, выступавший за национальную сборную Беларуси, был исключён из её состава, а также лишён льготы по отсрочке от воинской службы после заявлений в адрес действующего президента страны Александра Лукашенко.
- 29 июня 2021
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