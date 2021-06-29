«Это провал». Жозе Моуринью раскритиковал сборную Франции после вылета с Евро-2020

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью подверг критике выступление сборной Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 со Швейцарией (3:3, 4:5 пен).
«Это провал. У Франции прекрасный состав, отличный тренер, но командой была именно Швейцария. У них нет звёзд, но тренер Петкович проделал великолепную работу. Из команды, которая с трудом отбирается на большие турниры, они превратились в участника решающих стадий Евро и чемпионата мира.
Все говорят о пенальти и дополнительном времени, но на самом деле Франция осталась в игре благодаря Льорису, отбившему пенальти. Швейцарцы смотрелись гораздо лучше и могли вести 2:0 к 60-й минуте. Мне кажется, они вышли с целью уйти с поля с чувством гордости. Также мне показалось, что французы веселились на поле. По-моему, в футболе веселиться нужно после матча, а не во время. Они слишком рано расслабились», — приводит слова Моуринью talkSPORT.
- 29 июня 2021
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