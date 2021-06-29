Англия — Германия: Стерлинг открыл счёт

В матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Англии встречается с национальной командой Германии. Игра в эти минуты проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). К 76-й минуте счёт 1:0 в пользу английской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 75-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг. Результативную передачу отдал английский защитник Люк Шоу.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.