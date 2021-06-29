Сборная Англии обыграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

В матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Англии встречалась с национальной командой Германии. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась победой английской команды со счётом 2:0.



На 75-й минуте встречи полузащитник сборной Англии Джек Грилиш сделал передачу на левый край, английский защитник Люк Шоу забежал и прострелил во вратарскую — форвард Рахим Стерлинг опередил соперника и переправил мяч в сетку ворот. На 86-й минуте нападающий Гарри Кейн упрочил преимущество английской сборной в счёте.



Таким образом, сборная Англии вышла в 1/4 финала Евро-2020, а немецкая национальная команда покидает турнир. В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Англии сыграет с победителем пары Швеция — Украина.